Após exame de DNA, Vinicius Tobias descobriu que não é o pai biológico da filha da influenciadora e ex-companheira, Ingrid Lima. Segundo o Portal Leo Dias, ela o traiu com um entregador de açaí. Criado nas categorias de base do Inter e com passagens pelo Real Madrid, o atleta chegou a fazer uma tatuagem em homenagem ao bebê, que tem pouco mais de um mês de vida.