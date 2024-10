Camisa 15 Notícia

Bruno Gomes compara Roger e Coudet e fala sobre impacto de D'Alessandro no vestiário colorado

Em entrevista a canal do YouTube, o volante detalhou a diferença nos trabalhos do antigo e do atual treinador e ressaltou a importância do retorno do ídolo argentino ao clube

11/10/2024 - 13h01min Atualizada em 11/10/2024 - 13h27min