Aos 39 minutos do segundo tempo, com a vitória diante do Cuiabá encaminhada, o técnico Roger Machado fez algo diferente na rotina recente do Inter no Beira-Rio: colocou Renê em campo. O camisa 6, criticado pelo desempenho nas últimas temporadas, virou reserva com a ascensão de Bernabei e foi preservado pela comissão técnica de um ambiente mais tenso. Agora, o planejamento de recuperação do atleta já foi iniciado.