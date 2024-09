A Libertadores está no horizonte colorado. Depois de emendar três vitórias seguidas e conquistar 13 pontos dos últimos 15 disputados, o Inter está cada vez mais próximo do G-6. São quatro pontos de distância para o Bahia, atual sexto colocado, mas com dois jogos a menos. O time de Roger Machado vive franca evolução, e mostrou isso contra o Cuiabá. O 3 a 0 no Beira-Rio para quase 30 mil pessoas saiu barato para os adversários.