Fica ou sai? Notícia

Roger Machado pede permanência de Mercado: "Veste a camisa do Inter como poucos que eu vi"

Zagueiro argentino marcou um golaço na goleada do Colorado por 3 a 0 sobre o Cuiabá. Contrato do atleta acaba no final da temporada e ainda não há definição sobre renovação

16/09/2024 - 23h50min Atualizada em 17/09/2024 - 11h18min