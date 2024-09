A goleada do Inter sobre o Cuiabá, segunda-feira (16), no Beira-Rio, não teve a presença de Bruno Tabata. O meia-atacante sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e foi vetado da partida. Ele será reavaliado na reapresentação do elenco colorado nesta quarta-feira (18), no CT Parque Gigante, para saber se seguirá como baixa para a sequência do Brasileirão.