O Inter trabalha com dois cenários para a disputa do jogo atrasado contra o Flamengo, válido pela 17ª rodada do Brasileirão. A partida será realizada em outubro, ou em meio às datas Fifa (na primeira quinzena), ou nas datas reservadas para a semifinal da Copa Libertadores (na segunda quinzena), se o time carioca for eliminado nas quartas de final da competição.