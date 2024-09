O lateral-direito Hugo Mallo, ex-Inter, foi considerado culpado em caso de abuso sexual na Espanha, quando ainda defendia o Celta. O crime foi cometido no dia 24 de abril de 2019, no estádio Cornella-El Prat, antes da partida contra o Espanyol. No momento da troca de cumprimentos entre os jogadores, Mallo pegou nos seios da mulher que se vestia de mascote do time catalão.