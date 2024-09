O Inter sofreu mais que o esperado, mas conseguiu bater o Vitória por 3 a 1, no Beira-Rio, na noite deste domingo (29), e chegou ao oitavo jogo de invencibilidade no Brasileirão. Alan Patrick, no primeiro tempo, e Wesley, duas vezes na etapa final, marcaram os gols colorados, enquanto Wagner Leonardo descontou para os visitantes.