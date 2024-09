A importante vitória do Inter por 2 a 1 sobre o Fortaleza poderia ter sido até mais tranquila. Nos minutos finais do primeiro tempo, enquanto o Colorado vencia por 1 a 0, o goleiro Anthoni se chocou com Fernando enquanto tentava cortar um cruzamento e soltou a bola nos pés do zagueiro Titi, que empatou o jogo.