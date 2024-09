Os meninos do Beira-Rio colocaram o Inter de volta na lista dos candidatos a uma vaga à Libertadores. Gabriel Carvalho, com sua grande atuação, e Gustavo Prado, com seu gol, solucionaram os problemas do Inter na vitória contra o Fortaleza. Sem os selecionáveis Borré e Valencia, a juventude formada na base em Alvorada foi protagonista na vitória.