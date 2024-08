O ambiente do Inter após a vitória sobre o Juventude repercutiu entre os torcedores, que puderam ver parte do discurso do técnico Roger Machado depois do jogo. O vídeo com os bastidores da partida foi divulgado pelo clube nas redes sociais e trechos em que o treinador cita a importância dos jogadores tratarem a bola como "um prato de comida" e a importância da presença dos torcedores no Beira-Rio viralizaram.