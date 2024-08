O Inter começa o mês de agosto com duas semanas cheias para se preparar para os duelos em casa contra Palmeiras e Athletico-PR, nos próximos dois domingos, dias 4 e 11. Depois, vai precisar recuperar os jogos contra Cruzeiro e Juventude, pelas rodadas 5 e 6 do Brasileirão, em meio aos compromissos do segundo turno.