O treino da tarde desta terça-feira (13) deve confirmar o retorno de Fernando ao time titular do Inter. O volante vem trabalhando com bola desde a última semana e deve ser a novidade entre os relacionados para o jogo contra o Juventude, nesta quarta-feira (14), no Beira-Rio. Já o zagueiro Igor Gomes, que sentiu desconforto muscular no empate com o Athletico-PR, ainda não tem presença garantida.