O Inter esteve perto de quebrar sua sequência sem vitória, neste domingo (4), contra Palmeiras, no Beira-Rio, mas cedeu o empate nos minutos finais. Bruno Henrique colocou os gaúchos em vantagem no primeiro tempo com um golaço de fora da área. Aos 42 da etapa final, Rony igualou fazendo o time de Roger Machado pagar o preço de uma postura bastante defensiva no segundo tempo, quando teve menos de 40% de posse de bola diante de sua torcida.