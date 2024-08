O técnico Roger Machado tem três "reforços" para o jogo do Inter contra o Juventude, às 19h30min desta quarta-feira (14), no Beira-Rio. Fernando e Gabriel Mercado, recuperados de lesões, e Bruno Tabata, recém-contratado, estão na lista de relacionados para a partida do Brasileirão. Os dois primeiros podem, inclusive, iniciar o confronto.