Para buscar a segunda vitória seguida no Brasileirão, o Inter vai praticamente repetir o time que venceu o Juventude na última rodada. A única mudança é no meio de campo, com a entrada de Bruno Henrique no lugar de Rômulo, para enfrentar o Atlético-GO, às 16h, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.