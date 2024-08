O Inter triunfou sobre o Juventude, nesta quarta-feira (14), em jogo atrasado da sexta rodada do Brasileirão. De virada, o Colorado fez 2 a 1 no time de Caxias, com gols de Thiago Maia e Bruno Tabata. Nenê marcou o do Ju. Acompanhe todas as informações da partida na Jornada Digital da Gaúcha.