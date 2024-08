O treino do Inter, na manhã desta quinta-feira (8), contou com uma novidade. O zagueiro Agustín Rogel participou da sua primeira atividade com os novos companheiros. O uruguaio é o primeiro reforço trazido pelo clube nesta janela de transferências. O atleta atuou em apenas quatro jogos na temporada e sua última partida foi no dia 3 de maio.