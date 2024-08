Além de Agustín Rogel, o Inter está em vias de contratar mais um zagueiro. Samir Caetano, cria do Flamengo, com passagem pela Itália e atualmente no Tigres, do México, negocia sua transferência para o Beira-Rio. Aos 29 anos, ele tem sido reserva após a retomada da temporada, mas tem bons números em 2024, quando atuou 12 vezes.