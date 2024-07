O volante Rômulo, que engatou a quarta partida seguida como titular do time de Eduardo Coudet, lamentou a falta de efetividade do Inter para marcar gols no Vasco. Os cariocas venceram os gaúchos por 2 a 1, em pleno Beira-Rio, neste domingo (7), e o desconto colorado só aconteceu depois que já existia uma desvantagem no placar.