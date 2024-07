Roger Machado deve comandar o primeiro treino do Inter na tarde desta quinta-feira (18) no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Com ele, estarão o preparador físico Paulo Paixão, o auxiliar Adaílton Bolzan e o analista de desempenho Guilherme Marques, vindos do Juventude. Além do auxiliar Roberto Ribas, que trabalhou com Roger no Grêmio. O novo técnico já terá uma decisão importante a tomar. No sábado, o time visita o Botafogo pelo Brasileirão.