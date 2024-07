No retorno ao Beira-Rio, o Inter ainda não poderá contar com Enner Valencia. Mesmo de volta a Porto Alegre, depois da eliminação do Equador na Copa América, o atacante apresentou desgaste físico e não enfrentará o Vasco, a partir das 18h deste domingo (7). Por outro lado, o técnico Eduardo Coudet contará com o retorno de três titulares: Bustos, Vitão e Wesley.