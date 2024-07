Inter abre primeira semana cheia para trabalho de Roger aliviado por empate com o Bahia

Ainda não foi o ideal, claro, mas o empate do Inter com o Bahia em Salvador dá um alento para a sequência da temporada. O segundo tempo na Fonte Nova renovou a esperança da equipe. O time foi bem e não se resignou com a derrota parcial. O 1 a 1 não resolveu os problemas, mas permite a Roger Machado ter sua primeira semana cheia para treinar em um ambiente um pouco mais tranquilo. Mas ainda de olhos abertos, porque o Z-4 está a dois pontos, e o G-6, a 12.