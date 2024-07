Do "gauchês" às perguntas sobre rivalidade, como foi o primeiro dia de Roger como técnico do Inter

A gritaria era a mesma, o trabalho em campo reduzido foi semelhante, o objetivo de manter a bola ou recuperá-la rapidamente era idêntico. Na comparação com a comissão técnica que saiu do Inter, a maior diferença do novo grupo que comanda o time é o idioma. Saiu o "dale, dale!", entrou o "gurizada", o "goleira", o "tu". Roger Machado traz de volta o gauchês ao Beira-Rio, um trabalho já conhecido no Estado e que começa agora para tentar salvar a temporada 2024.