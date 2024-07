Depois de uma semana da demissão de Eduardo Coudet, o Inter anunciou Roger Machado como novo treinador. O técnico terá a missão de reconduzir o time ao caminho das vitórias no Brasileirão e de virar o confronto com o Rosario Central na Copa Sul-Americana. Para esse desafio, Zero Hora projeta como deverá jogar a equipe sob o comando de Roger.