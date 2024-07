Em um intervalo de 13 dias, o Inter decide seu futuro nas competições de mata-mata. Nesta semana, na quarta (10) e no sábado (13), a equipe disputa a terceira fase da Copa do Brasil contra o Juventude. Nas duas próximas, terá o playoff da Sul-Americana diante do Rosario Central. Serão dias decisivos para o clube e para Eduardo Coudet. Tudo começa no clássico gaúcho das 19h, no Beira-Rio.