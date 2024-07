Alívio na folha salarial Notícia

Com a reabertura da janela de transferências, Wanderson pode deixar o Inter

Negociação para a saída do jogador serviria para o clube tentar se aproximar da meta orçamentária envolvendo a venda de atletas. Momento técnico também contribui para está possibilidade. Com fadiga muscular, ele está fora do jogo contra o Botafogo neste sábado

20/07/2024 - 10h55min