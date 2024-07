O cenário é o mais complicado possível para a estreia de Roger Machado. O Inter enfrenta o Botafogo a partir das 18h30min deste sábado (20), no Estádio Nilton Santos, pela 18ª rodada do Brasileirão. Os cariocas lideram o campeonato, vêm de vitória sobre o Palmeiras e o gramado artificial é um dos maiores aliados. E some-se ainda os oito desfalques do lado vermelho.