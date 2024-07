Após derrota no Beira-Rio, Inter tenta se reerguer para enfrentar o Juventude pela Copa do Brasil

Quando o futebol parou para o Inter devido à tragédia de maio, Eduardo Coudet deve ter imaginado que o seu retorno ao Beira-Rio seria diferente do que foi no domingo (7). Os 70 dias longe de casa não fizeram bem ao time e a saudade não foi o suficiente para que a torcida voltasse às arquibancadas sem ressentimentos. A derrota por 2 a 1 para o Vasco foi o cenário para que os colorados explodissem em viva-voz a sua insatisfação com o momento da equipe. Agora, o treinador tem poucas horas para remobilizar o elenco para enfrentar o Juventude pela Copa do Brasil, na quarta-feira (10).