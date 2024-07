O Inter foi superado pelo Juventude no jogo de ida pela Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (10), no Beira-Rio, o Colorado foi derrotado por 2 a 1. O time da Serra saiu na frente, no primeiro tempo. Na etapa final, ainda quando estava o placar simples, Anthoni defendeu um pênalti, batido por Gilberto. O Inter buscou o empate, mas, no fim, sofreu o segundo gol.