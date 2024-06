O Gre-Nal 442 foi do Inter. Em jogo poucas situações de gol, o Colorado fez 1 a 0 em lance no qual Vitão ganhou pelo alto de Geromel e Gustavo Martins fez contra. O resultado deixou o Colorado a um ponto do G-6 do Brasileirão, mesmo com dois jogos a menos do que alguns de seus concorrentes. GZH aponta três lições que o clássico deixa ao time de Eduardo Coudet.