Um nome cotado para reforçar o Inter no restante de 2024 é o do zagueiro brasileiro André Ramalho, 32 anos. Com contrato encerrando no final de junho com o PSV, da Holanda, o defensor desperta o interesse de clubes do Brasil, e um concorrente para o Colorado é o Vasco, que já procurou os representantes do atleta com o objetivo de levá-lo para o Rio de Janeiro. O desejo do jogador, no entanto, seria o de permanecer na Europa.