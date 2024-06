Como vocês sabem, o Bate-Bola estreou no YouTube de GZH no domingo (23) à noite. No domingo à tarde, eu fiz um bate-bola diferente: reuni o Ernesto, pessimista e retranquista; o Teté, otimista e ofensivista, e o Delirante, que é delirante. Tínhamos alguns litrões, uma mesa de plástico, umas cadeiras e o sonho de chegar a um consenso sobre a situação do Internacional.