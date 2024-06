A imprensa chilena noticiou, nesta quinta-feira (27), o interesse da Universidad de Chile na contratação de Charles Aránguiz. No entanto, o Inter descarta neste momento a saída do volante de 35 anos. Segundo o site ADN Deportes, a ideia do clube chileno seria contar com a ajuda de investidores para o pagamento dos salários do seu ex-jogador.