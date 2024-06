O Inter encerrou na tarde desta terça-feira (25) os treinamentos para tentar a terceira vitória consecutiva no Brasileirão. Agora, o adversário é o Atlético-MG, em Criciúma, com mando colorado, na quarta-feira (26), às 21h30min. Alan Patrick, que chegou a ser dúvida pela questão física, treinou com os companheiros e poderá seguir na equipe. Eduardo Coudet ajustou o time para promover, no mínimo, duas trocas.