A segunda-feira (3) foi de notícia triste para o meia-atacante Otávio. Ex-Inter, o atleta do Al-Nassr, da Arábia Saudita, estava convocado para a disputa da Eurocopa pela seleção de Portugal. No entanto, a lesão sofrida na final da Copa do Rei Saudita, na última sexta-feira (31), inviabilizou a presença do luso-brasileiro na competição de seleções.