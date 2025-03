Óscar Romero é registrado no BID pelo Inter

Meia paraguaio foi jogador do Botafogo em 2024. Vítor Silva / Botafogo, Divulgação

Último reforço anunciado pelo Inter, o meia Óscar Romero foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira (6). Com isso, o paraguaio já está regularizado para fazer sua estreia pelo clube.

Como Romero não poderá atuar nas finais do Gauchão, o meia será preparado para a estreia colorada no Brasileirão, dia 29 de março, contra o Flamengo, no Rio de Janeiro.

Óscar Romero foi o último reforço anunciado dentro da janela de transferências internacionais. O atleta estava livre no mercado após não ter renovado contrato com o Botafogo, seu último clube. O contrato é válido até dezembro deste ano.

O Inter também confirmou, e já estão no BID, as contratações do meio-campista Diego Rosa e do zagueiro Juninho. Todos estarão à disposição para a estreia colorada no Brasileirão.

Quem é Óscar Romero

Nascido em Fernando de la Mora, no Paraguai, Óscar Romero tem 32 anos. Ele é irmão gêmeo de Ángel Romero, atacante do Corinthians.

Com 1,76m, o meio-campista tem passagens por Cerro Porteño (Paraguai), Racing Club (Argentina), Shanghai Shenhua (China), Deportivo Alavés (Espanha), San Lorenzo (Argentina), Boca Juniors (Argentina), Pendikspor (Turquia), Botafogo.

Pelo seu último clube, Romero fez 25 jogos, com um gol e cinco assistências. Ao longo da carreira, ele soma 58 partidas pela seleção paraguaia e participou das Copas Américas de 2015, 2016, 2019 e 2021.

Na sua carreira, já conquistou o Campeonato Paraguaio (tanto o Apertura quando o Clausura), a Copa da China, a Copa da Liga Profissional Argentina, o Campeonato Argentino, a Supercopa Argentina e, mais recentemente, a Libertadores e o Brasileirão.