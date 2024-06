Escolhido para ser a segunda casa colorada em Santa Catarina, o Orlando Scarpelli recebe jogos da série C do Brasileirão. A casa do Figueirense tem capacidade para aproximadamente 19,5 mil torcedores e, no mês de junho, recebeu apenas dois jogos. Ou seja, o confronto do Inter com o Corinthians, nesta quarta-feira (18), será apenas o terceiro jogo no estádio.