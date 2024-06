A direção do Inter apresentou, nesta segunda-feira (17) à noite, ao Conselho Deliberativo um plano de debêntures, promessa de campanha do presidente Alessandro Barcellos. A iniciativa, inédita no futebol brasileiro, prevê a arrecadação de R$ 200 milhões com a emissão de títulos no mercado e tem como objetivo mudar o perfil da dívida do clube. A proposta ainda precisa ser analisada e aprovada pelos conselheiros.