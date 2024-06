A derrota para o Vitória no último lance do jogo freou uma possível ascensão colorada na tabela do Brasileirão e escancarou os problemas do time. Após nove rodadas, o time sentiu a sequência de jogos e o alto número de desfalques. As opções do treinador para rodar o grupo não funcionaram, e os colorados deram aos rubro-negros baianos a primeira vitória no Brasileirão.