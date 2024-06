O empate com o São Paulo, no Heriberto Hülse, deixou sentimento dúbio para o Inter. Por um lado, ficou a boa impressão de ter jogado de igual para igual contra um dos melhores times do país mesmo com uma série de desfalques. De outro, a preocupação porque será preciso encontrar soluções para superar as ausências e evitar perder pontos que podem custar caro na disputa do título do Brasileirão.