Depois do encerramento das atividades em campo nesta segunda (27), o diretor esportivo do Inter Magrão detalhou perspectivas do clube ao retomar os jogos. Ele admitiu as dificuldades provocadas pelo período de enchentes nos aspectos físico, técnico e psicológico. Mas admitiu que a volta das partidas pode ajudar a amenizar o clima no Rio Grande do Sul.