Enquanto aguarda pela definição do calendário do futebol brasileiro com a discussão sobre parada do Brasileirão na CBF, o Inter tem nesta noite um confronto entre adversários da Sul-Americana para observar. A partir das 19h (de Brasília), Belgrano e Real Tomayapo se enfrentarão, na Córdoba, em jogo que pode deixar os argentinos com folga na liderança do Grupo C.