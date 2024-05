Enquanto a bola rola pelo Brasileirão no restante do país, no Rio Grande do Sul alguns jogadores do Inter passaram o Dia das Mães ajudando vítimas das enchentes. O atacante Borré e o meia Mauricio aproveitaram o domingo (12) para prestar solidariedade a gaúchos que perderam seus lares nos últimos dias. Até o início desta tarde, o Estado registrava mais de 81 mil pessoas em abrigos.