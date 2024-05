O primeiro dia do Inter, em Itu, no interior de São Paulo, teve movimentação intensa pelos jogadores colorados. Em dois turnos, o elenco treinou para a retomada das competições. As duas principais novidades foram as presenças de Wanderson e Lucca, ambos em fase final de recuperações de lesões. A equipe para encarar o Belgrano-ARG, na próxima terça (28), na Arena Barueri, deverá ser encaminhada nas próximas sessões.