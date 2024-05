Os dois próximos duelos do Inter já têm sedes definidas. Contra o Belgrano-ARG e Delfin-EQU, pela Sul-Americana, os estádios escolhidos foram, respectivamente: a Arena Barueri, em São Paulo, e o Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Entretanto, outras possibilidades ainda são avaliadas pelo clube para a sequência da temporada. Três cidades aparecem como favoritas: as catarinenses Chapecó e Criciúma e a uruguaia Rivera. O martelo deverá ser batido na próxima segunda-feira (27), às 14h, em reunião do Conselho Técnico do Brasileirão.