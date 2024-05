A penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana foi encerrada nesta quinta-feira (16) e a competição tem apenas uma equipe classificada para as oitavas de final. O único time que tem lugar assegurado entre os 16 melhores é o Lanús, que confirmou o primeiro lugar do Grupo G, o mesmo do Cuiabá, que irá para o playoff contra uma equipe que ficar em terceiro em sua chave na Libertadores.