A eliminação do Inter para o Fluminense na Libertadores, em outubro de 2023, ainda não foi superada. E não só pelos torcedores. Em entrevista a Rafael Sobis, bicampeão da competição continental pelo Colorado, no canal 4D Esportes do YouTube, o atacante Enner Valencia relembrou o jogo no Beira-Rio em que acabou sendo um dos personagens por desperdiçar duas chances claras de gol.