O Inter enviou, nesta segunda-feira (29), um ofício à ouvidoria da CBF pedindo o áudio do momento em que Gabriel Mercado é derrubado na área na partida contra o Atlético-GO, no último domingo (28), no Beira-Rio, pela quarta rodada do Brasileirão. O lance, que gerou protesto dos colorados, não foi chamado pelo VAR para análise.